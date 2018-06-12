"Ем по четыре-пять раз в день, а вес уходит". Как мама двоих детей отказалась от диет и похудела

GO.TUT.BY объявил конкурс « Лучше, чем вчера » — о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю 26-летней Катерины Любутиной, которая больше не соблюдает диет, но выбирает здоровое питание, а еще занялась бегом и домашними упражнениями — и похудела.



Фото: из личного архива

— В прошлом я спортсменка и мастер спорта. Сейчас у меня две дочери: Варе четыре года, а Кире два. Недавно я окончила университет физической культуры. Училась целых восемь лет, так брала академический отпуск по ходу за ребенком.

Так вот, перед первой беременностью я весила около 50 кг. Родила малышку, за год сбросила 10 кг — но все равно не успела вернутся к своему прежнему весу. Узнала, что беременна во второй раз. После родов я весила уже около 95 кг, при моем-то росте в 152 см. Пока кормила ребенка грудью, вес упал до 89 кг, и все же…

Я понимала, что для своих девочек я должна быть примером. Старшая малышка часто спрашивала: «Мама, почему ты не носишь каблуки?» Или: «Мама, ты беременна? У тебя такой живот большой!»

С лета 2016 года я пыталась скинуть вес. Сидела на каких-то диетах, голодала. Само собой, срывы были — и без какого-либо результата. Потихонечку стала изучать принципы правильного питания, мифы о еде. Начала считать калории и даже соотношение жиров, белков и углеводов. Было трудно втянуться!



Фото: из личного архива

А потом я поняла, что правильное питание — это вкусно. И голодать тут не надо, как многим кажется. Если думаете, что это дорого, вы ошибаетесь! Стоит просто пересмотреть привычный для вас рацион, убрать что-то лишнее: сладкую газировку, чипсы. Всегда можно найти альтернативу вредным продуктам: например, майонез делать дома. Учитывать способ приготовления пищи: лучше не жарить еду, а тушить или варить.

Начала замечать результаты: ем по четыре-пять раз в день, а вес уходит. Потом подключила физические упражнения дома. Сейчас стала уделять больше внимания бегу: обычно по 5 км, несколько раз в неделю. Хотелось бы выходить на пробежку чаще, но не всегда есть с кем оставить девочек.

Сейчас я вешу не 89, а 61 кг. За цифрами не гонюсь: у меня вес может долго стоять на месте, а объемы при этом уходят, надо пуговицу на джинсах перешивать. С тех пор, как избавилась от лишнего веса, я поменялась: пропала злость, зато научилась замечать и ценить многое. Получается, перемены и внешние, и внутренние — и я этому очень рада.