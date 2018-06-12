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​Сергей Безруков вышел в свет со своей беременной женой

13.06.2018 13:10 — Разное | ОНТ  
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Известный актёр Сергей Безруков и его беременная супруга Анна Матисон появились вместе на публике во время «Кинотавра-2018» сразу после того, как объявили, что ждут второго ребёнка, сообщают российские СМИ.

На минувшей неделе прошёл показ фильма «Заповедник», режиссёр которого – Анна Матисон. Картина вошла в основной конкурс кинофестиваля «Кинотавр». Матисон прибыла в Сочи вместе со своим супругом Сергеем Безруковым, чтобы лично представить свою новую работу публике.

Появление Безрукова и Матисон на красной дорожке стало первым совместным выходом пары в свет после объявления о том, что они ждут второго ребёнка.

Беременная супруга Безрукова нарядилась на красную дорожку в летящий сарафан зелёного цвета и плетёные босоножки, в то время как актёр не изменил своим предпочтениям и выбрал классический вариант: брюки и тёмно-синюю рубашку.

 
 
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Известный актёр Сергей Безруков и его беременная супруга Анна Матисон появились вместе на публике во время «Кинотавра-2018» сразу после того, как объявили, что ждут...
 
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