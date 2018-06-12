Парковка в Национальном аэропорту «Минск» существенно подорожает с 15 июня

Неприятная новость для автомобилистов: с 15 июня Национальный аэропорт в два раза поднимет цены за пользование платной стоянкой.

Сейчас оставить своё авто на сутки на ней можно за 6 рублей, однако уже послезавтра придётся выложить 12. Недельное хранение машины на стоянке обойдётся её владельцу в 60 рублей вместо нынешних 30-ти.

Если же Вы оставите транспортное средство под охраной сотрудников аэропорта на месяц – готовьтесь расстаться со 120-ю рублями (пока ещё это стоит 69).