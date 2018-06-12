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Главный тренер сборной Испании уволен за день до старта чемпионата мира по футболу

13.06.2018 13:08 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уволен за день до старта чемпионата мира по футболу в России.


Reuters

Вчера было объявлено, что после ЧМ Лопетеги возглавит мадридский «Реал». Руководство испанской федерации узнало об этом только за пять минут до официального объявления. Президент организации Луис Рубьялес был разгневан тем, что Лопетеги провел переговоры с «Реалом» за спиной федерации накануне важнейшего турнира четырехлетия, тем более, у тренера был контракт со сборной до 2020 года. Новый договор с ним был подписан лишь три недели назад. В такой ситуации Рубьялес посчитал тайные переговоры Лопетеги с «Реалом» предательством.

Игроки во главе с Серхио Рамосом и Андресом Иньестой просили его не принимать поспешные решения.

«И вам, и нам сейчас больно, но сборная — это не клуб. Мы приехали, чтобы выиграть чемпионат мира. Сейчас не время давать волю своей гордости. Нужно стерпеть и работать дальше», — с таким посланием, как сообщает Marca, футболисты обратились к президенту. Тем не менее, Рубьялес настоял на своем.

Напомним, что уже в пятницу Испания сыграет с Португалией.

 
 
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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уволен за день до старта чемпионата мира по футболу в России.
 
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