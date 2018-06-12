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Футбол: Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира
Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес ошарашил мир неожиданным заявлением. Всего за сутки до старта чемпионата мира по футболу в России уволен главный тренер одного из фаворитов – сборной Испании.
Напомним, 12 июня стало известно, что Хулен Лопетеги, который руководил «красной фурией», станет новым наставником мадридского «Реала» вместо покинувшего «сливочных» Зинедина Зидана.
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Футбол: Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира
Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес ошарашил мир неожиданным заявлением. Всего за сутки до старта чемпионата мира по футболу в...
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