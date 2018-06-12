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Как защитить свои входные двери от взлома?

13.06.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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Большинство краж в квартирах происходит по причине простого взлома дверей. Случается, что входные двери в Минске покупатели выбирают надежные, а вот замок уступает по этому параметру либо, наоборот, надежный замок устанавливают на недостаточно качественную дверь. Какие методы взлома входных дверей используют преступники и есть ли способы обезопасить себя?

Распространенные методы взлома входных дверей


Современные мошенники пользуются различными технологиями взлома входных дверей. Профессиональные взломщики используют специальное оборудование, делают «работу» чисто, без лишнего шума. Хулиганы и взломщики без опыта пользуются физической силой и вандализмом.

Профессиональные методы


При бесшумном взломе входных дверей злоумышленники получают доступ квартире быстро, тихо, не вызывая подозрений. Распространенные методы взлома входных дверей и способы защиты от них:

  • Использование набора ключей под разные типы цилиндров на замках. Рекомендуется устанавливать несколько замков различной конструкции.
  • Прощупывание штифтов отмычками. Подвинутые злоумышленники используют отмычки электромеханического типа. Защититься можно установкой сертифицированных взломостойких замков.
  • Слом штифтов отверткой или стальной пластиной. Защита выстраивается путем покупки прочных замков (несколько шт.).
  • Слом штифтов путем высверливания личинки дрелью, отверткой. Спасти имущество помогут броненакладки на замок.
  • Излом, выбивание личинки. Особенно хорошо работает на слабо защищенных замках с болтающимся цилиндром. Пресекается установкой броненакладок.
  • Бампинг. Злоумышленник одновременно ударяет по всем пинам. За счет вибрации ловится момент их одновременного подъема, дверь сама открывается. Обезопасить квартиру можно покупкой надежных запоров со сложным секретом.

При бесшумном взломе входных дверей мошенники проводят манипуляции только с запорным механизмом.

Методы с вандализмом


Злоумышленники с меньшим опытом воспринимают основной преградой не замок, а входную дверь. Стараются сломать именно ее. Вандализм относят к шумным методам, поэтому пользуются ими взломщики реже.

  • Монтировкой, ломом выгибается дверное полотно. Это провоцирует отход ригелей от коробки. Рекомендуется установка нескольких замков.
  • Пробивание области вокруг запора килечным ножом. Опасность устраняется установкой бронепластины.
  • Срезание дверных петель. Полотно обретает подвижность, легко удаляется. Защитные штыри на дверных петлях предотвратят возможность применения метода.
  • Вырывание дверного полотна из коробки. Для этого используются домкрат или трос, закрепленный на автомобиле. Удержать ее на месте помогут прочные соединения с коробкой.

Рекомендации по надежной защите


Конечно, надежным способом защиты будет установка охранной сигнализации. Но, если по каким-то причинам, данный способ не подходи вам, то рассмотрим другие варианты. Лучше всего подбирать модель замка и двери не по рекомендациям, бренду, популярности на рынке, а по уровню антивзломной защиты. Надежные относят к 4-му классу защиты и выше.

Владельцы квартир, объединенных тамбуром, привыкли устанавливать хлипкую защиту на общем входе, надежную на собственном жилище. Рекомендуется делать наоборот. Во-первых, взломщику проще найти цель по внешним характеристикам. Во-вторых, поставить надежную защиту вскладчину с соседями куда дешевле. В-третьих, шум у тамбура вызовет подозрения у владельцев квартир за ним.

Современные электронные замки в сочетании с бронированным полотном позволяют обрести полный контроль происходящего. На электронные запоры устанавливаются датчики отслеживания движений.

Во время отпуска или длительного отъезда рекомендуется завести несколько таймеров на включение световых и шумовых устройств. Это создаст видимость присутствия в квартире хозяев.

Яркая наклейка на площадке или входе в квартиру «видеонаблюдение», «под охраной» помогает отпугнуть злоумышленников.

Выбрать надежные входные двери в Минске и укомплектовать их качественным замком помогут компании каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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