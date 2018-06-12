|
Как защитить свои входные двери от взлома?
Содержание:
Распространенные методы взлома входных дверей
Современные мошенники пользуются различными технологиями взлома входных дверей. Профессиональные взломщики используют специальное оборудование, делают «работу» чисто, без лишнего шума. Хулиганы и взломщики без опыта пользуются физической силой и вандализмом.
Профессиональные методы
При бесшумном взломе входных дверей злоумышленники получают доступ квартире быстро, тихо, не вызывая подозрений. Распространенные методы взлома входных дверей и способы защиты от них:
При бесшумном взломе входных дверей мошенники проводят манипуляции только с запорным механизмом.
Методы с вандализмом
Злоумышленники с меньшим опытом воспринимают основной преградой не замок, а входную дверь. Стараются сломать именно ее. Вандализм относят к шумным методам, поэтому пользуются ими взломщики реже.
Рекомендации по надежной защите
Конечно, надежным способом защиты будет установка охранной сигнализации. Но, если по каким-то причинам, данный способ не подходи вам, то рассмотрим другие варианты. Лучше всего подбирать модель замка и двери не по рекомендациям, бренду, популярности на рынке, а по уровню антивзломной защиты. Надежные относят к 4-му классу защиты и выше.
Владельцы квартир, объединенных тамбуром, привыкли устанавливать хлипкую защиту на общем входе, надежную на собственном жилище. Рекомендуется делать наоборот. Во-первых, взломщику проще найти цель по внешним характеристикам. Во-вторых, поставить надежную защиту вскладчину с соседями куда дешевле. В-третьих, шум у тамбура вызовет подозрения у владельцев квартир за ним.
Современные электронные замки в сочетании с бронированным полотном позволяют обрести полный контроль происходящего. На электронные запоры устанавливаются датчики отслеживания движений.
Во время отпуска или длительного отъезда рекомендуется завести несколько таймеров на включение световых и шумовых устройств. Это создаст видимость присутствия в квартире хозяев.
Яркая наклейка на площадке или входе в квартиру «видеонаблюдение», «под охраной» помогает отпугнуть злоумышленников.
Выбрать надежные входные двери в Минске и укомплектовать их качественным замком помогут компании каталога
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Содержание:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)