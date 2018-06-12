​Минск и Ташкент за год сделали больше для сотрудничества, чем за предыдущие 20 лет

Об этом сегодня заявил Президент на встрече с председателем Сената парламента Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

Беларусь и Узбекистан по сути вступили в новую эпоху отношений. Речь в первую очередь об экономике. В прошлом году зафиксирован двукратный рост товарооборота – он превысил 130 миллионов долларов. Популярностью в Центральной Азии пользуется наша продукция машиностроения: тракторы, тягачи, дорожная и строительная техника. Беларусь покупает хлопок, фрукты, соки. Стороны планку намерены поднимать, а четыре месяца этого года уже показывают значительный рост. Главная заслуга, по мнению Александра Лукашенко, принадлежит президенту Шавкату Мирзиёеву, который открыл Узбекистан всему миру и Беларуси в частности.

Серьёзность намерений Минска и Ташкента подтверждает кооперация. «Амкодор» (первым из машиностроителей в Узбекистане) запустил сборочное производство. Свой филиал открыл и МАЗ. Амбициозные планы у Белорусского автомобильного завода. В прошлом году в Узбекистан поставили 109 самосвалов, в этом – ещё 35. Ещё большему развитию партнёрства поспособствует и первый официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан, который, предположительно, состоится в сентябре.