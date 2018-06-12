Лукашенко рассказал о «новой эпохе» в отношениях с Узбекистаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил высокую динамику в развитии двусторонних отношений, передает пресс-служба белорусского лидера.

«За последний год, может чуть больше, если брать новую эпоху […], мы в белорусско-узбекских отношениях сделали гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет», – подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что его заслуги в этом минимум.

«Заслуга вашего президента. Умный […], талантливый человек, который, будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск – Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок», – сказал Лукашенко.

Кроме того, президент отметил прорыв в международных отношениях Узбекистана.

«То, что вы сделали в международных отношениях за последнее время, мне кажется, ни одному из государств в мире, тем более постсоветского пространства, не удалось сделать. Вы просто молодцы […]. Вы открылись миру и во время этого открытия получили максимум от этого, что могли получить», – отметил президент.

Но главные достижения Узбекистана – в экономике, считает белорусский лидер.

«Дипломатия, политика – это хорошо. Поговорить можно всегда. А вот осязать, пощупать результат – это важнее. И вы это сделали. Это величайшая заслуга руководства вашей страны. И свидетельством этого прорыва Узбекистана на международной арене, в международных отношениях служат наши отношения между Беларусью и Узбекистаном», – подчеркнул глава государства.

Лукашенко позитивно оценил развитие двусторонних отношений и реализацию намеченного.

Напомним, ранее главы государств договорились, что, прежде чем состоится их встреча в рамках официального визита , стороны должны создать определенный задел в сотрудничестве.

«Чтобы мы могли узбекскому и белорусскому народам положить что-то на стол», – сказал Лукашенко.

Также президент отметил, что проблем, конечно, хватает в любом государстве, однако выразил уверенность, что острые проблемы Узбекистан сможет преодолеть в течение пяти лет, учитывая человеческие ресурсы, природно-климатические условия и высокие темпы модернизации экономики и общества.

«Мы, конечно, радуемся вашим успехам. Но вы должны помнить, что мы не просто сторонние наблюдатели […], не просто болельщики. Мы активные сторонники и, если хотите, двигатели того прогресса, который вы осуществляете в Узбекистане. Вы на нас можете рассчитывать», – заверил белорусский лидер.

В свою очередь Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что в Узбекистане с большим уважением относятся к Лукашенко и радуются успехам страны, ее растущему международному авторитету.