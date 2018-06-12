Умер Станислав Говорухин - СМИ



Станислав Говорухин

На 83 году скончался режиссер и председатель Комитета Государственной думы по культуре. Об этом сообщает телеграмм-канал "Говорит Москва" и ряд газет. Но официального подтверждения пока нет. Ранее сообщалось, что Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал на кинофестивале Кинотавр, прошедшем в Сочи.Сейчас телефоны режиссера не отвечают, однако, как сообщила "МК" работающая с ним директор, сейчас Говорухин находится в санатории в Барвихе и назвала появившуюся информацию о его смерти "злой шуткой".– завила онаЗа свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя". Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".Напомним, что в октябре 2011 года в Москве скончался кинорежиссер Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина – он был госпитализирован с инсультом, перенес кровоизлияние в мозг, несколько дней находился в коме.