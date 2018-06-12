Россияне занимают под 600% годовых, чтобы посмотреть футбол на ЧМ-2018

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Доля займов на эти нужды достигла 3% от всех выданных МФО средств, сообщает в обзоре в среду компания "Домашние деньги".В среднем россияне берут по 12 тысяч рублей для целей, связанных с футболом. 60% кредитов было взято для покупки телевизоров, еще 28% - на покупку билетов на матчи.10% ушло на покупку билетов до места проведения матча, еще 2% клиентов оформили займ на проживание в городе проведения матча.По последнимЦБ, в среднем такие займы до зарплаты без залога на сумму до 30 тысяч рублей и срок от 1 до месяцев обходятся клиентам МФО в 614,6% годовых.По сравнению с третьим кварталом 2016 года их полная стоимость выросла на 20 процентных пунктов.По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", за первый квартал 2018 года россияне оформили свыше 2,6 млн займов в микрокредитных организациях. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2016 года и на 18% больше, чем в 2017 году. Объем выдач составил 33,8 млрд рублей, превысив вдвое показатель 2016-го года и на 30% - прошлого.Также продолжает рост и средняя сумма займа: по результатам первого квартала 2018 года она составила 12,9 тысяч рублей, превысив показатели прошлого года на одну тысячу рублей.Уровень Approval rate (доля всех одобренных заявок) по итогам первого квартала 2018 года в МФО вырос по сравнению 4 кварталом 2017 года незначительно с 18% до 19%, а уровень Take rate (доля выданных кредитов от одобренных займов) составил в первом квартале 55,3%, что на 3 п.п. выше, чем в конце 2017 года. Примечательно, что в марте 2018 года данный показатель достиг рекордной отметки в 61%.Несмотря на наличие у заемщиков действующего кредита с серьезной просроченной заложенностью (как правило дефолтным считается кредит, по которому зафиксировано 90 и выше дней просрочки), финансовые организации продолжают предоставлять новые кредиты, отмечает "Эквифакс".В 2018 году 85% подобных выдач приходится на микрофинансовые организации, для сравнения это в два с половиной раза больше, чем в начале 2015 года.