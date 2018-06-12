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Россияне занимают под 600% годовых, чтобы посмотреть футбол на ЧМ-2018
Иллюстративное фото
Доля займов на эти нужды достигла 3% от всех выданных МФО средств, сообщает в обзоре в среду компания "Домашние деньги".
В среднем россияне берут по 12 тысяч рублей для целей, связанных с футболом. 60% кредитов было взято для покупки телевизоров, еще 28% - на покупку билетов на матчи.
10% ушло на покупку билетов до места проведения матча, еще 2% клиентов оформили займ на проживание в городе проведения матча.
По последним
По сравнению с третьим кварталом 2016 года их полная стоимость выросла на 20 процентных пунктов.
По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", за первый квартал 2018 года россияне оформили свыше 2,6 млн займов в микрокредитных организациях. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2016 года и на 18% больше, чем в 2017 году. Объем выдач составил 33,8 млрд рублей, превысив вдвое показатель 2016-го года и на 30% - прошлого.
Также продолжает рост и средняя сумма займа: по результатам первого квартала 2018 года она составила 12,9 тысяч рублей, превысив показатели прошлого года на одну тысячу рублей.
Уровень Approval rate (доля всех одобренных заявок) по итогам первого квартала 2018 года в МФО вырос по сравнению 4 кварталом 2017 года незначительно с 18% до 19%, а уровень Take rate (доля выданных кредитов от одобренных займов) составил в первом квартале 55,3%, что на 3 п.п. выше, чем в конце 2017 года. Примечательно, что в марте 2018 года данный показатель достиг рекордной отметки в 61%.
Несмотря на наличие у заемщиков действующего кредита с серьезной просроченной заложенностью (как правило дефолтным считается кредит, по которому зафиксировано 90 и выше дней просрочки), финансовые организации продолжают предоставлять новые кредиты, отмечает "Эквифакс".
В 2018 году 85% подобных выдач приходится на микрофинансовые организации, для сравнения это в два с половиной раза больше, чем в начале 2015 года.
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Приближение старта чемпионата мира по футболу увеличило спрос населения на кредиты от микрофинансовых организаций.
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