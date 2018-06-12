Российскому водочному магнату не простили $545 млн долга



Рустам Тарико

Как сообщает, группа держателей облигаций Russian Standard Ltd потребовала немедленного погашения бумаг на 545 млн долларов, которые оказались на руках у кредиторов2015 году в ходе реструктуризации долга банка "Русский стандарт", который оказался неплатежеспособен и практически лишился капитала.В октябре прошлого года Тарико, разбогатевший на продажах водки и купивший банк за два года до самого сурового за 20 лет падения цен нефть, не выплатил владельцам облигаций купон на 35 млн долларов, сославшись на отсутствие средств, а в марте предложил выкупить бонды по 25% от номинала, но получил отказ.Обеспечением по долгу служит 49% акций банка "Русский стандарт", и инвесторы намерены добиваться продажи этого залога по наилучшей стоимости, отмечается в сообщении объединившего их комитета.- сообщили в пресс-службе холдинга "Руст", принадлежащего Тарико. - Важно отметить, что обязательства по облигациям несет только компания специального назначения, которая находится за периметром банка Русский Стандарт".- отметил холдинг "Руст".отметил холдинг "Руст".Облигации с погашением в октябре 2022 года в настоящее время котируются по 23 цента за доллар - почти вдвое дешевле, чем в октябре, когда компания Тарико объявила дефолт.