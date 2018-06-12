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Российскому водочному магнату не простили $545 млн долга

13.06.2018 13:10 — Разное | UDF  
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Рустам Тарико
Кредиторы компании Russian Standard Ltd, принадлежащей российскому водочному и банковскому магнату Рустаму Тарико, продолжают попытки взыскать с владельца банка "Русский стандарт" и одноименной водки в очередной раз отсрочить погашение валютного долга на сумму более полумиллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, группа держателей облигаций Russian Standard Ltd потребовала немедленного погашения бумаг на 545 млн долларов, которые оказались на руках у кредиторов Рустама Тарико 2015 году в ходе реструктуризации долга банка "Русский стандарт", который оказался неплатежеспособен и практически лишился капитала.

В октябре прошлого года Тарико, разбогатевший на продажах водки и купивший банк за два года до самого сурового за 20 лет падения цен нефть, не выплатил владельцам облигаций купон на 35 млн долларов, сославшись на отсутствие средств, а в марте предложил выкупить бонды по 25% от номинала, но получил отказ.

Обеспечением по долгу служит 49% акций банка "Русский стандарт", и инвесторы намерены добиваться продажи этого залога по наилучшей стоимости, отмечается в сообщении объединившего их комитета.

"Насколько нам известно, процесс взыскания залога в данный момент не запущен, - сообщили в пресс-службе холдинга "Руст", принадлежащего Тарико. - Важно отметить, что обязательства по облигациям несет только компания специального назначения, которая находится за периметром банка Русский Стандарт".

"В настоящее время эмитент продолжает обсуждать условия соглашения с держателями и планирует вскоре запустить официальный процесс голосования по сделке среди держателей облигаций", - отметил холдинг "Руст".

"В настоящее время эмитент продолжает обсуждать условия соглашения с держателями и планирует вскоре запустить официальный процесс голосования по сделке среди держателей облигаций", - отметил холдинг "Руст".

Облигации с погашением в октябре 2022 года в настоящее время котируются по 23 цента за доллар - почти вдвое дешевле, чем в октябре, когда компания Тарико объявила дефолт.

 
 
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Группа держателей облигаций Russian Standard Ltd потребовала немедленного погашения бумаг на 545 млн долларов.
 
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