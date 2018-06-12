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Российскому водочному магнату не простили $545 млн долга
Рустам Тарико
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В октябре прошлого года Тарико, разбогатевший на продажах водки и купивший банк за два года до самого сурового за 20 лет падения цен нефть, не выплатил владельцам облигаций купон на 35 млн долларов, сославшись на отсутствие средств, а в марте предложил выкупить бонды по 25% от номинала, но получил отказ.
Обеспечением по долгу служит 49% акций банка "Русский стандарт", и инвесторы намерены добиваться продажи этого залога по наилучшей стоимости, отмечается в сообщении объединившего их комитета.
"Насколько нам известно, процесс взыскания залога в данный момент не запущен, - сообщили в пресс-службе холдинга "Руст", принадлежащего Тарико. - Важно отметить, что обязательства по облигациям несет только компания специального назначения, которая находится за периметром банка Русский Стандарт".
"В настоящее время эмитент продолжает обсуждать условия соглашения с держателями и планирует вскоре запустить официальный процесс голосования по сделке среди держателей облигаций", - отметил холдинг "Руст".
"В настоящее время эмитент продолжает обсуждать условия соглашения с держателями и планирует вскоре запустить официальный процесс голосования по сделке среди держателей облигаций", - отметил холдинг "Руст".
Облигации с погашением в октябре 2022 года в настоящее время котируются по 23 цента за доллар - почти вдвое дешевле, чем в октябре, когда компания Тарико объявила дефолт.
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Группа держателей облигаций Russian Standard Ltd потребовала немедленного погашения бумаг на 545 млн долларов.
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