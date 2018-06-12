Правительство решилось на самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста

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"Ведомостям"

Предполагается, что правительство предложит повышать пенсионный возраст по сценарию Минфина - по году в год, начиная с 2019 года, а при обсуждении в Госдуме будут определены уступки: по темпу повышения, возможно, частично по итоговому пенсионному возрасту, говорит эксперт, знакомый с ходом обсуждения в правительстве.Принципиальное решение принято давно, утверждают источники, а детали законопроекта еще обсуждаются. Например, предлагается не менять пенсионный возраст для досрочников, знает федеральный чиновник. Сейчас российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55, однако те, чей труд официально признан вредным и тяжелым, могут сделать это раньше. Для тех, кто проработал в этих условиях половину страхового стажа, пенсионный возраст составляет 50 и 45 лет для мужчин и женщин соответственно, для тех, кто меньше, - 55 и 50 лет.Основных досрочников (военных и тех, кто работает во вредных условиях), не трогают временно, поскольку предлагать сразу две крайне непопулярные меры слишком рискованно, отмечает проректор Академии труда и социальных отношений РАНХиГС Александр Сафонов. По его мнению, к этому вопросу правительство вернется позже и это станет вторым этапом реформы.Обсуждается также расширение льгот для женщин; кроме того, прорабатывается решение, что делать с льготными пенсиями по выслуге лет, которые сейчас получают учителя и врачи, сообщают источники.Пожелавшие выйти на пенсию раньше установленного срока смогут получать ее с понижающим коэффициентом, говорят два федеральных чиновника; подобный вариант обсуждается. Предполагается, что такое послабление поможет преодолеть негативное восприятие обществом повышения пенсионного возраста, отмечалось в научно-исследовательской работе экспертов РАНХиГС. Исходя из международного опыта, каждый год более раннего выхода на пенсию снижает ее размер от 3,5 до 8% в зависимости от страны, указывали авторы исследования.По их расчетам, у мужчины, который при пенсионном возрасте 65 лет выйдет на пенсию в 60, она будет ниже на 28,3%, в 62 года - на 18,3%, в 64 года - на 7%. Женщинам повышают возраст на восемь лет, для них коэффициенты другие: если выйдет с 55 лет - пенсия будет ниже на 28,8%, с 58 - на 20%, с 60 - на 13%.По словам информированных источников, обсуждается и, на котором настаивает социальный вице-премьер. Чтобы не вызвать напряжения в обществе, в первые 4-6 лет реформы повышать возраст нужно на три месяца в год, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Как ожидается, это позволит людям лучше адаптироваться к изменениям на рынке труда и снизит риски безработицы в предпенсионных возрастах.