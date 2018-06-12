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Почему бедные соображают медленнее?

13.06.2018 13:01 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Изучая, как доход влияет на мозг, ученые отыскали связь между низким положением на социально-экономической лестнице и образом мышления.

Результаты этой работы были опубликованы на этой неделе в журнале «Труды Национальной академии наук». Исследователи из Центра долголетия при Техасском университете Далласа просканировали головной мозг 304 человек в возрасте от 20 до 89 лет.

«При этом ученые искали две вещи. Во-первых, они хотели узнать, сколько у их пациентов серого вещества в головном мозге. Во-вторых, как организованы их мозговые сети», пишет The Atlantic.

После этого исследователи сопоставили эти изображения мозга с уровнем образования испытуемых и с их карьерой. Вместе это называется социально-экономическим положением. Оказалось, что среди людей среднего возраста (от 35 до 64 лет) у участников с более высоким положением больше серого вещества и выше степень полезной «сегрегации» в мозговых сетях. Оба показателя связаны с лучшей памятью и считаются защитной мерой от старческого слабоумия и прочих признаков старения мозга.

Эта взаимосвязь прослеживалась даже после того, как ученые проверили такие моменты как умственное и физическое здоровье, познавательные способности и даже социально-экономическое положение испытуемых в детстве, а не только во взрослом возрасте. Получается, что жизнь детей в богатой или бедной семье не влияет на их умственное здоровье в среднем возрасте. На него влияет нечто из их взрослой жизни.

Что же это такое? У людей с невысокой зарплатой меньше доступа к здравоохранению и к здоровой пище. Иногда они живут в более грязных районах, либо жизнь у них не очень сильно стимулирует интеллект. Стресс от нахождения в нижней части социально-экономического тотемного столба увеличивает уровень гормонов нервного напряжения, которое изнашивает наш организм, в том числе, головной мозг.

Прежние исследования также указывали на то, что низкое социально-экономическое положение влияет на наш образ мышления. В 2013 году в журнале «Сайнс» появилась одна работа, авторы которой сделали вывод о том, что «когнитивная функция человека ослабевает из-за постоянных и всепоглощающих попыток справиться с хроническим безденежьем, когда надо сокращать расходы и экономить, чтобы оплачивать счета». Авторы исследования сделали вывод, что когнитивные издержки бедности практически сопоставимы с одной бессонной ночью. В прошлом году было проведено еще одно исследование на эту тему, авторы которого обнаружили, что живущие в бедности люди показывают худшие результаты по сравнению с людьми состоятельными в тестах на словесную память, на скорость выполнения операций и на исполнительное функционирование.

В работе, опубликованной в «Трудах Национальной академии наук», в выборках не доказана связь между социально-экономическим положением и показателями головного мозга у людей очень молодого возраста (от 20 до 34 лет), а также у самых пожилых людей (старше 64 лет). Возможно, до преклонного возраста дожили лишь самые здоровые люди из групп с низким социально-экономическим статусом. Либо же к тому времени, когда человек доживает до 70-80 лет, социально-экономическое положение для здоровья его головного мозга уже не так важно, как биологический процесс старения. Кроме того, в исследование включили очень мало людей, живущих за чертой бедности, хотя в прежних работах им уделялось серьезное внимание.

 
 
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Изучая, как доход влияет на мозг, ученые отыскали связь между низким положением на социально-экономической лестнице и образом мышления.
 
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