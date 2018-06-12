Женская сборная Беларуси по футболу проиграла команде Швейцарии в ​отборочном матче чемпионата мира

Футболистки сборной Беларуси провели очередной матч квалификации чемпионата мира. И снова неудачно. На домашней арене разгром от лидера нашей группы – команды Швейцарии (0:5).

Судьба встречи была решена уже в первом тайме, когда в ворота Натальи Воскобович влетели три мяча. Это пятое кряду поражение белорусской сборной. Она занимает последнее место во второй группе. Заключительный матч отборочного турнира наша команда проведёт 31 августа в Минске с командой Польши.