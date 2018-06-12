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Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии приговорён к трём годам с отсрочкой и штрафу
Новости Беларуси. Ректор БГСХА в Горках приговорен к трем годам с отсрочкой.
По информации Могилевского областного суда, приговор был вынесен двенадцатого июня.
Мужчина был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.
Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Исполнение основного наказания отсрочено на срок два года.
Мужчине также назначен штраф, сумма которого составляет 7350 белорусских рублей – это 300 БВ.
Обвиняемый на пять лет лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.
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Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии приговорён к трём годам с отсрочкой и штрафу
Новости Беларуси. Ректор БГСХА в Горках приговорен к трем годам с отсрочкой. По информации Могилевского областного суда, приговор был вынесен двенадцатого июня. ...
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