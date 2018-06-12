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Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии приговорён к трём годам с отсрочкой и штрафу

13.06.2018 13:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ректор БГСХА в Горках приговорен к трем годам с отсрочкой.

По информации Могилевского областного суда, приговор был вынесен двенадцатого июня.

Мужчина был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Исполнение основного наказания отсрочено на срок два года.

Мужчине также назначен штраф, сумма которого составляет 7350 белорусских рублей – это 300 БВ.

Обвиняемый на пять лет лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. 

 
 
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Новости Беларуси. Ректор БГСХА в Горках приговорен к трем годам с отсрочкой. По информации Могилевского областного суда, приговор был вынесен двенадцатого июня. ...
 
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