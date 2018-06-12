Беларусы составили петицию против весенней охоты на птиц. Оказалось, что Минприроды ничего не решает

21 марта 2018 года указом президента в Беларуси были одобрены новые правила охоты. Даже в этом вопросе мы пошли своим уникальным путем. Даже до принятия указа в Беларуси была разрешена весенняя охота на птиц в течение четырех недель, в то время как в Европе она запрещена во всех странах, за исключением России (разрешена на 10 дней) и Мальты (разрешена на один вид). Теперь же в самый разгар размножения можно охотиться на птиц целых два месяца. Притом с помощью электронных манков и полуавтоматических ружей (которые тоже почти везде в Европе запрещены) охотники убивают птиц сотнями. И не только беларуские – к нам едут стрелять птиц все, кому не лень.

Новые правила ставят под угрозу популяцию птиц. К тому же указом к разрешенным для добычи видам добавили только недавно исключенных из Красной книги гоголя и свиязя.

Почему это опасно

Даже простое присутствие охотников в местах гнездования иногда приводит к гибели птенцов. Если убивают птицу из сформированной пары – никакого потомства не будет, осенью популяция не пополнится молодыми птицами. Если осенью часто стреляют ослабших птиц, которые могли и не пережить миграцию, то весной убивают самых сильных и выносливых особей, которые могут дать много потомства.

Петиция и ответ

Неравнодушные беларусы составили петицию, которую направили в Администрацию президента. В ней они требовали ввести мораторий на 5 лет на весеннюю охоту на водоплавающих птиц и запретить использование электронных манков и полуавтоматического оружия.

Недавно пришел ответ. Вот только не из Администрации, а из Минприроды. Там сказано, что в министерстве также разделяют опасения авторов петиции и выступали против изменения правил весенней охоты, однако к ним не прислушались. Да и вообще все решало не министерство, а межведомственная рабочая группа. Притом, как оказалось, научное обеспечение охраны природы лежит на Академии Наук, а не на министерстве природы и охраны окружающей среды. То есть даже для того, чтобы ведомство сейчас выступило против весенней охоты и инициировало введение моратория, нужна поддержка Академии Наук. Про запрет на полуавтоматику и манки в документе ничего не сказано.