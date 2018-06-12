Маршрутка перевернулась в Могилёвском районе: четыре пассажира пострадали

Микроавтобус Volkswagen Crafter, перевозивший людей по маршруту Могилёв-Гомель, съехал в кювет и опрокинулся недалеко от деревни Сидоровичи.

В итоге четверо пассажиров вместо Гомеля попали в больницу с различными травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются. Следователи отмечают, что водитель не справился с управлением.