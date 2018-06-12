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Маршрутка перевернулась в Могилёвском районе: четыре пассажира пострадали
Микроавтобус Volkswagen Crafter, перевозивший людей по маршруту Могилёв-Гомель, съехал в кювет и опрокинулся недалеко от деревни Сидоровичи.
В итоге четверо пассажиров вместо Гомеля попали в больницу с различными травмами.
Обстоятельства ДТП выясняются. Следователи отмечают, что водитель не справился с управлением.
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Микроавтобус Volkswagen Crafter, перевозивший людей по маршруту Могилёв-Гомель, съехал в кювет и опрокинулся недалеко от деревни Сидоровичи.
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