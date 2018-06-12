В Беларуси начали покупать «золотые» и «платиновые» номера банковских счетов

Белорусы стали покупать «золотые» и «платиновые» IBAN-номера банковских счетов – с большим числом повторяющихся цифр. Первые сделки уже заключены в Банке Москва-Минск, рассказал советник председателя правления Алексей Романчук.

Интерес к счастливым комбинациям появился после перехода Беларуси на IBAN-номера с 28 буквенно-цифровыми разрядами. Запомнить их крайне сложно, если не использовать повторяющиеся наборы цифр. Возможность актуальна для тех, кто часто использует счета в своей деятельности, в том числе компаний и индивидуальных предпринимателей.

В банке предлагают три вида красивых номеров. В «платиновом» одинаковыми могут быть 13 цифр – с 14 по 18 и с 21 по 28. Также можно выбрать чередование любой цифры с нулем («0»), который часто используется в IBAN-номерах. «Золотая» комбинация представляет собой простое сочетание двух цифр, когда одна из них встречается, к примеру, только вначале. «Серебряный» номер состоит из двух цифр, чередующихся в различных последовательностях.

Красивые номера стоят от 100 до 200 рублей. Первые покупки касались «платиновых» комбинаций.

Механика покупки красивого номера аналогично той, что действует для красивых номеров мобильных телефонов. Для этого нужно выбрать интересную комбинацию из списка счетов и заключить договор. Сделать это можно только в отделении банка.

«С переходом на IBAN-номера возросла необходимость в том, чтобы иметь простой и легко запоминающийся номер счета. В какой-то мере это и дополнительное удобство, и элемент престижа. И мы видим, что интерес к красивым номерам присутствует», – заметил советник главы Банка Москва-Минск.