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Ректор сельхозакадемии в Горках осужден на три года с отсрочкой

13.06.2018 13:35 — Разное | БДГ  
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Профессору Павлу Саскевичу вменили обвинение по статье за злоупотребление властью или служебными полномочиями и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года со штрафом в 300 базовых величин (7.350 рублей).

Также ректор не будет иметь права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

За что конкретно осудили Саскевича, в суде Дрибинского района отвечать отказались. В настоящее время ректор находится на рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности.

Он также не рассказал, за что суд назначил ему наказание. «Там вообще непонятно, и поэтому никто не может конкретно определиться», — цитирует его сайт naviny.by.

Ректор заявил, что он невиновен и будет обжаловать приговор.

Доктор сельскохозяйственных наук Павел Саскевич был назначен ректором Белорусской сельскохозяйственной академии в 2014 году.

 
 
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Профессору Павлу Саскевичу вменили обвинение по статье за злоупотребление властью или служебными полномочиями и назначили наказание в виде лишения свободы на 3...
 
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