Налоговики нашли первые нарушения президентского указа, которым ввели льготы для бизнеса на селе

Налоговики рассказали про первые нарушения президентского указа № 345, по которому ИП и юрлица с 1 января этого года могут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Нарушения нашли в Брестской и Гродненской областях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Натальи Пригодич, TUT.BY

Напомним, с 1 января этого года ИП и юрлица могут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Это предусмотрено президентским указом № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Послабления в работе будут действовать для них до 31 декабря 2022 года. Из льгот — прибыль от реализации товаров и услуг облагается налогом на прибыль в 6%; освобождение от налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности; обороты по реализации товаров и услуг на селе и в малых населенных пунктах освобождаются от налога на добавленную стоимость и другие. Юрлица также теперь могут продавать алкоголь в деревенских магазинах с торговой площадью меньше 50 квадратных метров.

Так, в Брестской области налоговики при камеральном контроле установили отдельные случаи неправомерного применения льгот. Об этом сообщает ИНМС по Брестской области. К примеру, в Пружанском районе одна из организаций заявила льготу по налогу на добавленную стоимость и налогу на недвижимость при осуществлении розничной торговли на территории малого городского поселения, а не в сельской местности, как предусмотрено указом.

В Каменецком районе для автомойки неправомерно применили льготы за 1 квартал этого года при исчислении налога на прибыль, а также земельного налога и налога на недвижимость. А в Бресте индивидуальный предприниматель, которые занимается строительными работами, уплатил единый налог за июнь в одну базовую величину. Однако этот вид услуг не значится 345-м указе.

При этом в Брестской области льготами по 245-му указу уже воспользовались 27 субъектов хозяйствования.

Гродненские налоговики также обнаружили нарушения по 345-му указу пои камеральном контроле. «Установлены факты неправомерного принятия к вычету сумм НДС по товарам, имевшимся в остатках на дату начала применения такой льготы», — сообщают в ИМНС по Гродненской области.

Читайте также

«С алкоголем выручка выросла на треть». Как льготы по указу президента помогают бизнесу на селе

«Выплаты не должны стимулировать болеть». Расходы на оплату больничных снова оптимизируют?