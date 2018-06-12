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Налоговики нашли первые нарушения президентского указа, которым ввели льготы для бизнеса на селе
Налоговики рассказали про первые нарушения президентского указа № 345, по которому ИП и юрлица с 1 января этого года
Так, в Брестской области налоговики при камеральном контроле установили отдельные случаи неправомерного применения льгот. Об этом сообщает ИНМС по Брестской области. К примеру, в Пружанском районе одна из организаций заявила льготу по налогу на добавленную стоимость и налогу на недвижимость при осуществлении розничной торговли на территории малого городского поселения, а не в сельской местности, как предусмотрено указом.
В Каменецком районе для автомойки неправомерно применили льготы за 1 квартал этого года при исчислении налога на прибыль, а также земельного налога и налога на недвижимость. А в Бресте индивидуальный предприниматель, которые занимается строительными работами, уплатил единый налог за июнь в одну базовую величину. Однако этот вид услуг не значится 345-м указе.
При этом в Брестской области льготами по 245-му указу уже воспользовались 27 субъектов хозяйствования.
Гродненские налоговики также обнаружили нарушения по 345-му указу пои камеральном контроле. «Установлены факты неправомерного принятия к вычету сумм НДС по товарам, имевшимся в остатках на дату начала применения такой льготы», — сообщают в ИМНС по Гродненской области.
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Налоговики рассказали про первые нарушения президентского указа №345, по которому ИП и юрлица с 1 января этого года могут на льготных условиях работать на селе и в...
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