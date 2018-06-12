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Налоговики нашли первые нарушения президентского указа, которым ввели льготы для бизнеса на селе

13.06.2018 13:39 — Разное | Tut.by  
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Налоговики рассказали про первые нарушения президентского указа № 345, по которому ИП и юрлица с 1 января этого года могут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Нарушения нашли в Брестской и Гродненской областях.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото Натальи Пригодич, TUT.BY

Напомним, с 1 января этого года ИП и юрлица могут на льготных условиях работать на селе и в малых населенных пунктах. Это предусмотрено президентским указом № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Послабления в работе будут действовать для них до 31 декабря 2022 года.

Из льгот — прибыль от реализации товаров и услуг облагается налогом на прибыль в 6%; освобождение от налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности; обороты по реализации товаров и услуг на селе и в малых населенных пунктах освобождаются от налога на добавленную стоимость и другие.

Юрлица также теперь могут продавать алкоголь в деревенских магазинах с торговой площадью меньше 50 квадратных метров.

Так, в Брестской области налоговики при камеральном контроле установили отдельные случаи неправомерного применения льгот. Об этом сообщает ИНМС по Брестской области. К примеру, в Пружанском районе одна из организаций заявила льготу по налогу на добавленную стоимость и налогу на недвижимость при осуществлении розничной торговли на территории малого городского поселения, а не в сельской местности, как предусмотрено указом.

В Каменецком районе для автомойки неправомерно применили льготы за 1 квартал этого года при исчислении налога на прибыль, а также земельного налога и налога на недвижимость. А в Бресте индивидуальный предприниматель, которые занимается строительными работами, уплатил единый налог за июнь в одну базовую величину. Однако этот вид услуг не значится 345-м указе.

При этом в Брестской области льготами по 245-му указу уже воспользовались 27 субъектов хозяйствования.

Гродненские налоговики также обнаружили нарушения по 345-му указу пои камеральном контроле. «Установлены факты неправомерного принятия к вычету сумм НДС по товарам, имевшимся в остатках на дату начала применения такой льготы», — сообщают в ИМНС по Гродненской области.

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Теги: Брест
 
 
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Налоговики рассказали про первые нарушения президентского указа №345, по которому ИП и юрлица с 1 января этого года могут на льготных условиях работать на селе и в...
 
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