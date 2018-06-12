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Хотели догнать, но перегнали. Почему в Беларуси автомобильный газ дороже, чем в России

13.06.2018 13:38 — Разное | Tut.by  
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Пока мы следим за постоянно дорожающим бензином и дизелем, как-то незаметно сжиженный газ (пропан-бутан автомобильный и пропан автомобильный), которым многие белорусы заправляют свои авто, перестал был тем самым «социальным» топливом. А ведь было время, когда наши соотечественники часто переоборудовали свои машины именно ради хорошей экономии.


По стоимости сжиженного газа мы обогнали Россию

На самом деле газ на заправках дорожает такими же темпами, как и другие виды топлива — то есть на копейку-две. А поскольку стоит он гораздо дешевле, то в процентном соотношении дорожает сильнее бензина и дизельного топлива.


Обратите внимание, что стоимость газа ПБА у нас стала даже выше, чем в России. Причем на неслабые 30%. В Беларуси 0,32 евро и 0,22 в России. Хотя это по-прежнему дешевле, чем в Украине (0,42 евро), Польше (0,49 евро), Латвии (0,52), Литве (0,61)

А еще интересно проследить соотношение цены газа и бензина. Ведь чем меньше газ стоит по отношению к бензину, тем выгоднее заниматься переооборудованием автомобиля под этот вид топлива.


*цены указаны по состоянию на середину мая

Мы обратились на одну из крупных СТО, которая занимается установкой газового оборудования. Там рассказали, что установка газобаллонного оборудования на автомобили по-прежнему пользуется спросом, хотя уже не в таком объеме. По мнению представителя компании, все дело в небольшой разнице между стоимостью бензина и газа. По словам собеседника, установка и эксплуатация газового оборудования будет себя оправдывать при цене газа ПБА на 50% меньше 92-го бензина.


Цену на газ регулируют сами продавцы

В пресс-службе ПО «Белоруснефть» уточнили, что на газ ПБА (пропан-бутан автомобильный) в Беларуси действует свободное ценообразование. Розничная стоимость формируется субъектами хозяйствования (предприятиями по нефтепродуктообеспечению) с учетом оптовой цены закупки, затрат на доставку газа до АЗС, а также спроса и предложения. Прямой привязки стоимости газа к стоимости бензина или дизельного топлива не существует.

При этом потребление газа ПБА в Беларуси растет. Например, в сети АЗС «Белоруснефть» темпы роста составляют около 10% в год. В фирменной сети АЗС «Белоруснефть» сейчас действуют 235 газозаправочных станций, за последние три года их количество не изменилось.

В представительстве сети АЗС «А-100» пояснили, что у них цена газа зависит от входной цены поставщиков, исходя из этого формируется цена автомобильного газа на АГЗС.

Сжиженный углеводородный газ марок ПБА (пропан-бутан автомобильный) и ПА (пропан автомобильный), который реализуют на белорусских ГАЗС, бывает как отечественного, так и российского производства. При его производстве в Беларуси в составе продукта велика доля российского импорта. К тому же автомобильный газ не относится к социальным товарам, то есть его продажи на внутреннем рынке не дотируются государством. Этим можно объяснить более высокую стоимость ПА и ПБА по сравнению с Россией. Цена регулируется не государством, а рынком.

 
 
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