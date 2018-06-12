​Грозы и дожди прогнозируют синоптики в Беларуси 14 июня

Дождливую погоду прогнозируют синоптики 14 июня в Беларуси. Ожидаются грозы. Как сообщили в Белгидромете, в четверг будет переменная облачность.

В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер будет неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха днём будет в пределах +18°C… +24 °C, по югу Беларуси ожидается до +25°C… +28°C.