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Грозы и дожди прогнозируют синоптики в Беларуси 14 июня
Дождливую погоду прогнозируют синоптики 14 июня в Беларуси. Ожидаются грозы. Как сообщили в Белгидромете, в четверг будет переменная облачность.
В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер будет неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с.
Температура воздуха днём будет в пределах +18°C… +24 °C, по югу Беларуси ожидается до +25°C… +28°C.
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Дождливую погоду прогнозируют синоптики 14 июня в Беларуси.
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