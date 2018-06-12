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Российский фотограф побывал в некогда секретной лаборатории №5 НИИ-400

13.06.2018 13:52 — Разное | Tut.by  
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Во времена СССР за секретами лаборатории № 5 НИИ-400 охотились все ведущие западные разведки. Ведь здесь в условиях строжайшего соблюдения государственной тайны разрабатывались и испытывались торпеды, мины, акустические комплексы, так необходимые советскому флоту.


Фото: vmulder.livejournal.com

Здесь производились исследовательские работы по испытанию новых антикоррозийных материалов и различных покрытий отдельных деталей, узлов, блоков на коррозийную стойкость в морской воде и в климатических условиях субтропиков.


Фото: vmulder.livejournal.com

Фотограф Владимир Малдер побывал на некогда секретном объекте, который сегодня полностью заброшен, а прототипы некогда новейших торпед ржавеют прямо в цехах НИИ.


Фото: vmulder.livejournal.com

Фото: vmulder.livejournal.com

Фото: vmulder.livejournal.com

Фото: vmulder.livejournal.com

Фото: vmulder.livejournal.com

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Здесь в условиях строжайшего соблюдения государственной тайны разрабатывались и испытывались торпеды и мины.
 
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