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"За быт": 11 вещей для дома, за которые можно дать Нобелевскую премию
Бытовые приборы и предметы интерьера создаются исключительно с одной целью — облегчить человеку жизнь. И все время они совершенствуются. Мы посмотрели, что нового предлагают дизайнеры и производители, и пришли к выводу, что нужно обязательно ввести новую номинацию Нобелевской премии — «За быт».
Умное зеркало
Сегодня можно найти варианты зеркал, которые выводят на поверхность время, температуру и подобные данные. Зеркало iMirror по дизайну напоминает большой смартфон. Можно выйти в интернет с зеркала, посетить социальные сети и узнать о пробках в городе.
Фигура 3D
Зеркало Naked 3D Fitness Tracker — находка для тех, кто к своей внешности относится особо придирчиво. После того как вы становитесь напротив зеркала, камера внутри сканирует ваше тело, создает его 3D-модель. Затем пользователь может рассмотреть себя со всех сторон.
Домашний доктор
Робот Pillo следит за состоянием здоровья семьи и знает все о графике приема лекарств. Создатели максимально очеловечили его, создав на экране глаза и маленький рот. Он подскажет, когда и кому нужно съесть таблетку.
Экономит воду красиво
Молодой дизайнер Симин Циу создал уникальный кран, который позволяет экономить воду и превращать струю воды в спираль. Поток воды расщепляется на струи, и на выходе мы видим сложную и красивую водяную решетку. Турбина ограничивает поток воды на 15%.
Умная гладильная система
Немецкая фирма Miele создала умную гладильную станцию с интеллектуальной системой и ЖК-дисплеем, которая подскажет, как разгладить любую сложную ткань. Она легко складывается и занимает мало места. А если вам нужно быстро переодеться, можно вообще ничего не раскладывать и воспользоваться портативным отпаривателем.
Мини-утюг
Надо разгладить мелкие детали — вот вам мини-утюг. А еще его можно брать с собой в путешествие, он поместится даже в ручную кладь.
Съемные лампочки
Светильник Boon оценят дети — светодиодную лампочку можно брать с собой, если вдруг нужно ночью сбегать в туалет. Оценят их и родители детей, которые боятся темноты. В течение работы на подставке шарики заряжаются. Заряда «ручных светлячков» хватает на 30 минут. Шарики не нагреваются и не бьются.
Лампа-горшок
Mygdal Plantlamp — случайное изобретение немецких дизайнеров. Изначально Эмилия Лухт и Арне Себрантке задумали вазу необычной формы, которая неожиданно превратилась в лампу со своей собственной экосистемой. Не нужно ничего поливать или пересаживать. Растение будет развиваться самостоятельно и радовать долгие годы.
Смарт-кровать
Смарт-кровать Sleep Number 360 автоматически подстраивается под своих спящих владельцев: реагирует на температуру тела человека, воспринимает его движения, если нужно — включает подогрев, настраивает степень твердости.
Паровой шкаф
Паровой шкаф LG Styler разглаживает и дезинфицирует одежду, убирая лишние запахи и оставляя лишь аромат свежести. Движущиеся плечики аккуратно встряхивают одежду, расправляя ткань для отпаривания. Любителям классических костюмов понравится — специальное устройство «утюжит» «стрелку» на брюках.
Портативный гриль
Гриль Hotpoint выглядит как тостер, но вместо хлеба готовит стейки. Мясо, закрепленное между двумя решетками, равномерно прожаривается с двух сторон. Мясо, рыбу и овощи он готовит в 2 раза быстрее, чем обычно. Остатки жира и сока стекают на съемный поддон. Все съемные детали гриля можно мыть в посудомоечной машине.
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Мы посмотрели, что нового предлагают дизайнеры и производители для наших домов и квартир.
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