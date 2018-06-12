ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде

США, Канада и Мексика выбраны в качестве стран-хозяек чемпионата мира по футболу. Совместная заявка выиграла в голосовании у Марокко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает ТАСС, за заявку Марокко отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку — 134, один человек воздержался при голосовании.

Турнир 2026 года задействует 23 города: в Мексике — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США — Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.

Не исключено, что число стран-участниц возрастет с 32 до 48 сборных.