​Учителя выкладывают в соцсетях свои фотографии в купальниках в поддержку уволенной коллеги

Российские учителя делятся в соцсетях своими снимками в купальниках, чтобы поддержать уволенную коллегу, сообщают местные СМИ.

Напомним, преподавательницу из Омска уволили из школы за то, что она опубликовала в соцсетях свою фотографию в закрытом купальнике. Руководство посчитало, что сотрудница своими фотографиями портит имидж учебного заведения, поэтому заставило её написать заявление об увольнение по собственному желанию.

Узнав об этом, её коллеги по всей России устроили в Instagram флешмоб. Они тоже начали публиковать свои снимки в купальниках и нижнем белье, чтобы поддержать омскую учительницу.