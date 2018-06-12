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Брестское «Динамо» выпустило пряники с изображением Диего Марадоны
Маркетологи брестской команды продолжают продвигать образ Диего Марадоны в клубной продукции. Майки c его портретом уже были, теперь Диего появился и на фирменных динамовских пряниках.
Приобрести сладкого Марадону можно в фан-магазине «Динамо». Цена вполне демократичная – 2 рубля.
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Маркетологи брестской команды продолжают продвигать образ Диего Марадоны в клубной продукции. Майки с его портретом уже были, теперь Диего появился и на...
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