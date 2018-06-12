Мужчина с самым большим на Витебщине доходом заплатит около 70 тысяч долларов налогов

Самый большой доход в 2017 году получил житель Витебской области — 1,4 млн рублей от сделки по продаже нежилого здания, сообщает ИМНС по региону.

С этого дохода он уплатит 138,6 тысячи рублей подоходного налога.

В январе-мае нынешнего года декларации подали почти 2,5 тысячи жителей области. Они должны уплатить в бюджет почти 1,9 млн рублей.