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В Бресте на аукцион выставили гостиницу для животных и питомник
Необычный лот выставлен на продажу на электронной торговой
В дополнение покупатель получит кирпичную пристройку, железобетонный забор, кабельную линию и сеть водоснабжения. Кроме капитальных строений, на торги также выставлено право заключения договора аренды земельного участка площадью более 41 сотки на 10 лет. Общая стоимость лота составит 82 105 рублей. Для тех, кто не может сразу оплатить всю сумму, предусмотрен вариант приобретения недвижимого имущества и права аренды в рассрочку.
По условиям торгов победитель обязан заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка, зарегистрировать свои права на него и совместно с местными властями решить вопрос его дальнейшего использования.
Побороться за право владения гостиничным комплексом для братьев наших меньших могут юридические и физические лица, иностранные граждане и юридические лица, а также лица без гражданства. Торги состоятся 19 июля.
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С землей начальная цена лота - 82,1 тысячи рублей
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