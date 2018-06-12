В Бресте на аукцион выставили гостиницу для животных и питомник

Необычный лот выставлен на продажу на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» — гостиница для животных, питомник и право аренды земельного участка в Бресте по ул. Прибужской. Здания гостиницы и питомника - это почти 315 квадратных метров площади.





В дополнение покупатель получит кирпичную пристройку, железобетонный забор, кабельную линию и сеть водоснабжения. Кроме капитальных строений, на торги также выставлено право заключения договора аренды земельного участка площадью более 41 сотки на 10 лет. Общая стоимость лота составит 82 105 рублей. Для тех, кто не может сразу оплатить всю сумму, предусмотрен вариант приобретения недвижимого имущества и права аренды в рассрочку.





По условиям торгов победитель обязан заключить с Брестским горисполкомом договор аренды земельного участка, зарегистрировать свои права на него и совместно с местными властями решить вопрос его дальнейшего использования.

Каких-либо ограничений по участию в торгах нет.

Побороться за право владения гостиничным комплексом для братьев наших меньших могут юридические и физические лица, иностранные граждане и юридические лица, а также лица без гражданства. Торги состоятся 19 июля.