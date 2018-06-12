В Калинковичском районе – IV класс пожарной опасности



Это значит, что категорически запрещено находиться в лесных массивах и торфяных площадках по всей территории нашего района в связи с установившейся сухой и пожароопасной погодой. По этой же причине будут усилены рейдовые мероприятия со стороны службы охраны леса и сотрудников МЧС, а также ужесточится ответственность граждан за нахождение в лесу.

Оперативную информацию о складывающейся обстановке можно узнать на сайте лесхоза в рубрике «Класс пожарной опасности» или по телефону: 2-44-02.

Ольга Алисейко,

заместитель директора лесхоза по идеологической работе.