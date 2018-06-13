Небезызвестно, что курение в наше время представляет собой социальную проблему общества, как для его курящей, так и для некурящей части. Первая категория мучает себя вопросом прекращения курения, вторая пытается себя обезопасить от влияния курящего общества. Безусловно, курение приносит вред как мужской, так и женской половине человечества, но данная статья предоставит Вам информацию о том, как курение влияет на потенцию, каким образом связаны два понятия курение и потенция.

Курение наносит удар по человечеству

Всем известно о вреде курения, потенция также развивается от этой коварной привычки. Однако во всем мире каждый день выкуривается около 15 миллиардов сигарет. Согласно проведенным исследованиям в 2009 году в России доля курильщиков среди взрослого населения составляет около 60,2 % среди мужского населения, и 21,7% среди женщин. Пристрастие к сигаретам дорого обходится хозяину этой вредной и пагубной привычки. Почти каждый третий мужчина нашей страны курит, нанося непоправимый урон своему (рак лёгких, плохая потенция) и здоровью своих близких. От 3 до 5 миллионов, это человеческая дань смерти, за пристрастие к курению. При таких тенденциях к 2020 году ежегодно от курения будет умирать около 10 миллионов человек в мире. Цифра, которая получается при подсчёте всех финансовых влияний (сигареты, зажигалки, жевательные резинки, закопчённая дымом одежда) может обескуражить даже самых заядлых курильщиков, которые даже не задаются вопросом как бросить курить? И начать вести здоровый образ жизни.

Ежегодно на лечение болезней связанных с курением (импотенцией, пороками сердца) уходит 50 миллиардов долларов. В мире на лечение зависимости от курения израсходуется около 1 % ВВП. Но деньги не измерят душевной боли от врождённого дефекта. Вместе с тем табачные компании получаю огромные прибыли за счёт миллионов смертей от и болезней (рак лёгких, импотенция), вызванных курением сигарет.

Дым сигарет убивает мужскую потенцию

В дыме табака, содержится около 5 тысяч химических соединений, 60 из которых вызывают импотенцию: Синильная кислота, Органические кислоты, Окись углерода, Амиак, а также многообразные токсические вещества, пагубно влияющие на мужское здоровье (плохая потенция). О них почему-то не рассказывают по телевизору, не печатают на пачках сигарет.

Минздрав давно устал повторять о вреде курения. Ученые-врачи занимаются разработкой новых препаратов, психологи пишут книги о том, как бросить курить за неделю, знахари применяют чудеса народной медицины. Однако, не смотря на все старания,количество курильщиков с каждым днём становиться все больше.

Курение можно по праву считать самым страшным наркотиком. Так от героина и остальных «тяжелых»

наркотиков смертность в разы меньше. Доступность и дешевизна сигарет привело к тому, что человечество получило самого коварно и опасного для себя врага. Который особенно опасен, негативно влияя на потенцию — убивая здоровое будущее человечества.

Курильщики часто болеют на рак лёгких, хронический бронхит, также наблюдается понижение сексуальной потенции. Курение и потенция имеют тесную связь. Курение не негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Изменение потенции у курящего происходит за счёт сужения сосудов таза. Последние отвечают за поступление крови в половой орган и на потенцию. Курение приводит также к тому, что стенки кровеносных сосудов полового органа закупориваются, негативно сказываясь на потенции.

Курение и потенция — несовместимы

Курение и потенция – два несовместимых явления. Многочисленные исследования показали прямую зависимость качества мужской потенции от количества выкуриваемых сигарет. В ходе экспериментов было выявлено, что курение одной пачки сигарет в день на 60 % повышает «шансы» на импотенцию.

Влияние никотина на железы внутренней секреции, в особенности на надпочечники. Последние отвечают за выделение в кровь гормона – адреналина, вызывая при этом спазм сосудов, повышая артериальное давление и способствует учащению сердечных сокращений. Губительно влияя на половые железы, никотин способствует развитию у мужчин половой недостаточности – импотенции.

Курение поражает репродуктивную функцию

Половые клетки мужчин – сперматозоиды должны постоянно

обновляться, на это уходит приблизительно три месяца, но любители покурить ждут негативные изменения, которые влияют не только на морфологию и активность сперматозоидов, но способствуют уменьшению секреции андрогенов, специальных гормонов которые влияют на половое влечение мужчин, следовательно, на потенцию. Американские специалисты из Баффалского университета, провели эксперимент, результат которого доказал, что пристрастие к сигаретам понижает репродуктивную функцию мужчин.

Ученые провели специальный лабораторный тест показывающий способность сперматозоида оплодотворить яйцеклетку. Две трети хронических курильщиков не смогли пройти данный тест. Выяснили, способность спермы к оплодотворению была ниже на 75 % (среднее значение) у курильщиков по сравнению с теми, кто не курит.

Учёные против курения

Подтверждает зависимость курения и потенции, проведённые исследования. Доказано, что курильщики наслаждаются сексом (если это можно так назвать) приблизительно шесть раз в месяц. Вместе с тем сексуальная активность некурящих почти в два раза больше. Средняя продолжительность полового акта курильщиков составила всего 4 минуты (среднее значение). Стоит отметить что все пары ,которые участвовали в тесте активно стремились завести ребёнка. Оценивалось также сексуальное удовлетворение, по 10-ти бальной шкале. Некурящие пары выставили себе средней балл — 8,7, всего на 5,2 бала оценили себя пары, в которых курил один или оба партнёра. Курение также укорачивает продолжительность жизни мужчин 13 лет, женщин около 15.

Обследования, проведенные в Чехии и Польше среди мужчин среднего возраста, также дали неутешительные результаты — курение и потенция взаимосвязаны. Обследование показало, что 45-ти летние женатые мужчины, которые выкуриваю по одной пачке сигарет в день, имеют в среднем один половой акт в неделю, длительность которого 4 минуты. Некурящая мужская половина при этом, занимается сексом в два раза чаще и с большей длительностью.

Стаж курильщика и потенция

Влияет на импотенцию стаж курения. Расстройство половых органов, а также потенция на прямую зависит от того сколько времени Вы курите. Так те, кто начинал курить в 20-ти летнем возрасте, к 40-ка годам наблюдали проявления признаков импотенции.

Врачи категорично утверждают необходимо бросить курить — потенция частично возобновится. Неоспоримый факт, увеличению потенции способствует воздержание от курения сигарет перед сексом за 5-7 часов.

Мнение врача уролога

Курение действительно влияет на потенцию?

«Да! – утвердительно заявил врач-уролог, консультант по вопросам мужской потенции Дмитрий Стеганцев. – Причиной расстройства потенции у любителей сигарет оказывается патология, которая связана с курением. Если возникли сомнения, объясняю механизмы развития никотиновой импотенции. Его природа очень проста. Окись углерода которая выделяется из табачного дыма нарушает процессы доставки кислорода в организм мужчины. Это подвергает кровеносные сосуды серьезным поражениям. Результат – окклюзия, способствующая формированию гипоксии (кислородное голодание), тканей полового члена. Появляются на стенках сосудов атеросклеротические бляшки. Сосуды полового члена намного тоньше, чем сосуды сердечной мышцы, поэтому они быстрее и легче закупориваются. Что приводит к плачевным результатам – эректильной дисфункции и нарушению потенции. Вместе с тем, никотин и другие яды, содержащиеся в сигаретах, порождают уменьшение выработки мужских половых гормонов, последствие – снижение сексуального влечения».

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)