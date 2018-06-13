Как правильно кататься на велосипеде

Если вы решили сделать велосипед частью вашего фитнеса, то без правил не обойтись. Соблюдайте их — и тогда 20-30 километров вы будете проезжать без проблем. В конце концов, кататься интереснее, чем бегать!

Первым делом регулируем положение седла. Выставляем высоту так, чтобы в самом нижнем положении педали нога была распрямлена, но не до конца, колено не должно полностью разгибаться. Следите за тем, чтобы не выдвинуть слишком сильно подседельный штырь из рамы — на нем есть специальная отметка предельной высоты.

Дисковые гидравлические тормоза, многоскоростные трансмиссии, амортизационные вилки… Чем лучше вы разберетесь во всем этом хозяйстве, тем больше удовольствия вам доставит велосипед.

Давление в шинах

Многие до сих пор накачивают велошины «на ощупь» — сжал пальцами, если сильно не прогибается, то и нормально. Зря! Такого давления в покрышке явно недостаточно. Присмотритесь — на боковине шины наверняка найдете цифры требуемого давления, например «40-65 psi / 2.8-4.5 bar». Да-да, велопокрышка накачивается до давления намного большего, нежели автомобильная, не удивляйтесь. Подключите автомобильный компрессор с манометром и попробуйте накачать шины до указанного давления — удивитесь, насколько легче станет крутить педали! Если вы чаще катаетесь по грунту, то можно накачивать до нижнего предела, для лучшей амортизации, если по ровному асфальту — то до верхнего, для уменьшения сопротивления качению, это сэкономит ваши силы. Учитывайте и свою массу: чем крупнее ездок, тем выше давление.

Кстати о самих шинах. Как правило, бюджетные велосипеды комплектуются столь же бюджетными покрышками. Они и на грунте не очень хорошо держат, и на асфальте плохо «катятся». Если вам захочется увеличить среднюю или максимальную скорость катания — первым делом стоит сменить покрышки на более подходящие к типу покрытия. Выбирайте проверенные бренды — Maxxis, Schwalbe, Kenda, или же известные любому автомобилисту Continental или Michelin. Это покупка не первой необходимости, но можно запланировать себе такой подарок к какому-нибудь достижению — например, пройденным за один раз 30 километрам, или первым 500 км на одометре велокомпьютера.

Правильная высота седла — одно из важнейших условий правильной посадки, ездить с полусогнутыми коленями неудобно.

Для более тонкой настройки седла его можно регулировать по углу наклона и продольному положению. Седло должно быть установлено практически горизонтально, чтобы при езде не съезжать с него ни вперед, ни назад. Продольная регулировка более индивидуальна, она позволит вам чуть изменить расстояние до руля и нагрузку на руки

Переключаем передачи

Велосипед — не автомобиль с механической коробкой, многим удается ездить на нем, вовсе не переключая передачи. Даром что их аж больше 20 штук, многие предпочитают лишний раз не пользоваться ими, и «ломят» в гору на тех же звездочках, что и с горы. Зря! Настоятельно рекомендую щелкать ими почаще. Во-первых, так равномернее изнашиваются звездочки на заднем колесе, а значит и менять их придется позже. Во-вторых, правильно регулируя нагрузку, вы меньше устаете. Но самое главное — от частоты вращения педалей (ее называют «каденсом») зависит здоровье ваших коленей. Врачи утверждают, что для суставов менее вредно крутить педали быстрее, но с меньшей нагрузкой, нежели «ломить», аж привставая на педалях от усилия. Оптимальный каденс — 80-100 оборотов педалей в минуту, но с непривычки поддерживать такую частоту трудно, так что лучше придерживаться простого правила — выбирать такую передачу, чтобы на нужной скорости педали можно было крутить с небольшим усилием. И отбросьте миф о том, что мышцы будут качаться только под нагрузкой, при «силовой» езде — здоровье коленных суставов важнее!

До таких оборотов, конечно, доходить не надо! Это удел спортсменов очень высокой квалификации. И все же про правильную частоту вращения лучше не забывать.

Как же правильно переключать передачи?

Делаем это только в движении, и в сам момент переключения педали нужно крутить, но без усилия. После небольшой тренировки это будет получаться почти мгновенно, и ваш велосипед скажет вам спасибо — задний переключатель и цепь прослужат гораздо дольше. Если передачи перещелкиваются с трудом, включение нечеткое, или через раз — это означает, что трос переключателя растянулся или сбились настройки, отрегулируйте механизм самостоятельно или в мастерской, это несложно.

Еще одно правило касается выбора комбинаций передней и задней звездочек. Избегайте положений, когда цепь идет «наискось», например, когда включена малая звезда спереди и малая сзади, или, наоборот, большие спереди и сзади. Малая передняя звезда используется только для тяжелых участков (в гору или по песку, например), большая — для скоростной езды по прямой или с горы. Включайте их заранее, перед подъемом (спуском). В обычных условиях спереди включена средняя звезда, и с ней можно использовать все задние передачи, кроме крайних. Несоблюдение этих сочетаний приведет к быстрому растяжению цепи (она работает с перекосом) или соскоку цепи со звездочки, в этом случае ее может заклинить.

Разогнались? Тормозим!

Подавляющее большинство современных велосипедов имеют «ручные» тормоза, левый — на переднее колесо, правый — на заднее. Приучите себя основное усилие при остановке направлять на левую руку, и тогда при экстренном торможении руки сами вспомнят, как правильно. Задний тормоз — только вспомогательный. Его гораздо легче заблокировать, это может привести к потере устойчивости и падению. Бояться «перелететь через руль», как нас стращали в детстве, не надо — чтобы этого не произошло, достаточно привстать и слегка сместить «точку опоры» назад. Потренируйтесь в спокойных условиях, и вы увидите, насколько коротким станет тормозной путь. Однако будьте осторожны на скользких покрытиях — песок, грунт, мокрый асфальт… В этих условиях можно, не рассчитав усилие, заблокировать переднее колесо, это чревато падением. Опять же, избежать этого поможет только тренировка.

Отрегулируйте наклон тормозных ручек так, чтобы они смотрели вниз примерно под 45 градусов, то есть были как бы на продолжении вашей руки. Многие ставят ручки горизонтально — это быстро приведет к усталости запястий, кататься будет некомфортно, да и контроль велосипеда ухудшится. Во время движения один или два пальца должны находиться на тормозной ручке

Доброго здоровья!

Что еще важно для здоровья велосипедиста? Вода! Если вы выезжаете больше, чем на полчаса, обязательно берите с собой воду. Это важно для тех же коленей — при недостатке воды ухудшается смазка коленного сустава. Пейте регулярно! Даже если нет жажды, если на улице вроде бы не жарко, все равно нужно пить. Понемногу, но часто. Фляжка на раме позволяет это делать даже без остановки, а для более «продвинутых» любителей есть специальные рюкзаки с емкостью для воды и пластиковой трубкой с клапаном.

Не забывайте про шлем. Незамеченная решетка ливневой канализации, перебежавшая дорогу собака на поводке — есть масса случайностей, которые могут привести к жесткому приземлению на асфальт.

Напоследок — о безопасности на дороге. Велосипедист не пешеход, и при отсутствии велодорожек должен ехать по проезжей части, а не по тротуару. Будьте максимально заметным для водителей! Яркая одежда, световозвращающие катафоты — лишнего тут не бывает. Если вы выезжаете даже в сумерки — обязательно повесьте сзади красный велофонарь, лучше в режиме мигания, да и днем он тоже не повредит. Спереди — светодиодную фару. И яму не пропустите, и вас будет лучше видно.

Не стесняйтесь заранее показывать направление движения руками — водители это видят и понимают, но все же перед любым маневром «поперек» полос, то есть перед перестроением или поворотом налево, активно крутите головой, чтобы убедиться в безопасности маневра. Помните, что вы уязвимы, даже если по ПДД и правы.

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