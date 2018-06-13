Женщинам можно: в Саудовской Аравии даме выданы первые права

Запрет на вождение для женщин действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, и только в 2017 году им разрешили получать права и управлять автомобилем.

В 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд издал декрет, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем. Как и было обещано, постановление вступит в силу 24 июня этого года, так как сначала была создана сеть автошкол, женщины прошли обучение и получили права.

До этого запрет на вождение автомобиля существовал, но негласно, законодательно он прописан не был.

Вручение водительских прав первым саудовским женщинам, которые сядут за руль в королевстве, происходило в нескольких городах, сообщило Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии. Телеканал «Аль-Арабийя» назвал это событие «историческим моментом».

Однако еще до официального старта женщины этой страны уже попадали в аварии за рулем. Так, в октябре прошлого года молодая саудитка погибла в автомобильной катастрофе во время уроков вождения, которые давал ей муж.

Король Саудовской Аравии подписал исторический документ в сентябре 2017 года. До сих пор это было единственное государство, где женщинам запрещалось садиться за руль.

Добиваясь отмены запрета, саудитки приводили следующий аргумент: женам пророка Мухаммеда разрешалось ездить на верблюдах и лошадях, но тогда машин и не было. Стало быть, запрет водить автомобиль противоречит нормам ислама и угнетает их права.

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