Прибрежный капучино — природный феномен из водорослей

Прибрежный капуччино (Cappuccino Coast) — природный феномен, который случается крайне редко.

Этот природный феномен наблюдали в разных уголках планеты, но в основном на южном полушарии: Мэриленд (США), Квинсленд (Австралия), Новый Южный Уэльс (Австралия), Кейптаун (Южная Африка).

Глядя на фотографии, можно подумать, что из моря сделали огромную ванну с пенкой. Сами жители сравнили это явление с большой кружкой популярного кофе со сливками.





о мнению ученых, это явление является результатом гигантского месива из морской соли, водорослей и всевозможных отходов, которые находятся в воде. Под воздействием потоков ветра образуется огромная густая пена, которая, естественно, несется к берегам, где постепенно тает и исчезает без следа.

Феномен «Прибрежного капуччино» не является опасным для человека, хотя пользоваться водой при таком количестве пены явно не рекомендуется.

Примечательно, что за последний год природа приготовила капуччино в нескольких прибрежных городах по всему миру — возможно, это связано с растущим загрязнением окружающей среды и моря, в частности.

27 августа 2007 года, близ крупнейшего города Австралии – Сиднея, произошло удивительное природное явление. Океан выбросил на берег огромное количество пены, затопив не только пляж, но и прилегающие дома. Местные журналисты окрестили это явление «Берег Капуччино».





Образование пены, как утверждают очевидцы, произошло очень быстро. Так, юные серфингисты, ожидавшие волну, буквально за минуту оказались в самом центре пенящегося тайфуна. Устойчивые пузырьки прилипали друг к другу, к людям и предметам, так что берег утонул в пене за считанное время. Люди при этом не пострадали. Напротив, как показывают фотографии с места события, необычный прилив пены вызвал свое рода оживление у отдыхающих. А у местных жителей сразу пропали все вопросы, где провести выходные. Где-где, конечно, на пенном берегу!

Пенистая область простирается на 30 миль (порядка 50 километров). Ученые полагают, что огромное количество пены около Сиднея образовалось из-за избытка загрязненной воды в океане. Причиной загрязнения могли стать химикалии, гниющие водоросли, растения и прочие биологические отходы. Сильные морские течения у берегов Австралии привели к повышенному пенообразованию. Подобное явление можно наблюдать и на суше в грязных ручьях или реках, у берегов которых образуется похожая пена.





Феномен повышенного пенообразования в океане можно считать природным. Подобное явление встречается очень редко. Последний раз массовый выброс пены на океанский берег был отмечен более чем тридцать лет назад.

В этом году, повезло попробовать, прибрежного капуччино городу Кейптауну или вернее, его побережью. Сам город находится в Южной Африке. Это было, как будто кто-то вылил тонны кофе и молока в океан, затем перемешал на гигантском блендере.

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