СМИ, соцсети и электронная торговля — Лукашенко предлагает создать IT-экосистему ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао предложил создать IT-экосистему ШОС,.

Президент обратил внимание, что современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые угрозы и вызовы. Ни одно государство не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере.

«Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого», — сказал глава государства.

По его словам, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. «А также поможет нам обеспечить безопасность наших стран», — отметил Александр Лукашенко.