В США енот решил покорить высотку и попал в прямой эфир

В американском городе Сен-Пол, который располагается в штате Миннесота, енот проявил небывалое упорство и забрался по многоэтажному зданию на самый верх, сообщают иностранные СМИ. Канал CBS в прямом эфире транслировал все происходящее, а вся Америка следила за судьбой енота.

Енот, взбирающийся по 23-этажному зданию, как человек-паук, привлек к себе внимание всей страны. Спасатели долго не могли никак помочь животному и снять с высотного здания, ведь окна не открываются, а к тому моменту енот уже забрался достаточно высоко. Они надеялись, что животное благополучно доберется до крыши, откуда его и снимут. Спасатели оставили там еду, чтобы енот смог ее учуять, и у него было больше стимула добраться до крыши.

Иногда енот останавливался у окон ради передышки, после чего продолжал свое восхождение на вершину высотки. Очевидцы активно делились фотографиями и видеороликами в социальных сетях и рассказывали, в каком состоянии находится животное.

Ближе к вечеру, когда уже стемнело, енот все же добрался до цели, откуда его сняли спасатели. Местные СМИ отмечают, что у этой истории счастливый конец.

Источник: БЕЛТА

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