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В Японии снижают возраст совершеннолетия
13.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Власти Японии приняли законопроект, который предусматривает снижение возраста совершеннолетия в стране с 20 до 18 лет, сообщают информагентства.
Документ поддержали 169 из 238 депутатов верхней палаты парламента Японии. Нововведение вступит в силу с 1 апреля 2022 года. Согласно новому закону, японцы смогут заключать брак без одобрения и поручительства родителей с 18 лет.
В настоящее время японцам разрешено вступать в брак до 20 лет только с согласия родителей. При этом юноши могут жениться с 18 лет, а девушки - с 16 лет. Таким образом, новый закон уравняет возраст вступления в брак для обоих полов. Кроме того, новый закон позволит японцам с 18 лет самостоятельно оформлять кредитные карты, брать кредит, получить 10-летний паспорт для заграничных поездок.
Вместе с тем до своего 20-летия японцам по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкоголь и играть в азартные игры. В связи с принятием законопроекта будут внесены соответствующие поправки в гражданский кодекс Японии. Это произойдет впервые с конца XIX века, когда кодекс начал действовать в стране.
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Власти Японии приняли законопроект, который предусматривает снижение возраста совершеннолетия в стране с 20 до 18 лет, сообщают информагентства. ...
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