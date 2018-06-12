В Японии снижают возраст совершеннолетия

Власти Японии приняли законопроект, который предусматривает снижение возраста совершеннолетия в стране с 20 до 18 лет, сообщают информагентства.

Документ поддержали 169 из 238 депутатов верхней палаты парламента Японии. Нововведение вступит в силу с 1 апреля 2022 года. Согласно новому закону, японцы смогут заключать брак без одобрения и поручительства родителей с 18 лет.

В настоящее время японцам разрешено вступать в брак до 20 лет только с согласия родителей. При этом юноши могут жениться с 18 лет, а девушки - с 16 лет. Таким образом, новый закон уравняет возраст вступления в брак для обоих полов. Кроме того, новый закон позволит японцам с 18 лет самостоятельно оформлять кредитные карты, брать кредит, получить 10-летний паспорт для заграничных поездок.

Вместе с тем до своего 20-летия японцам по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкоголь и играть в азартные игры. В связи с принятием законопроекта будут внесены соответствующие поправки в гражданский кодекс Японии. Это произойдет впервые с конца XIX века, когда кодекс начал действовать в стране.

Источник: БЕЛТА

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "