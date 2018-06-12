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Где школьникам и студентам можно подработать летом

13.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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На сайте отела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома опубликована информация о возможностях трудоустройства совершеннолетних и несовершеннолетних на летний период.

  • РК ОО «БРСМ» совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома в июне-августе 2018 года организует работу трех студенческих отрядов общей численность 45 человек на базе сельскохозяйственных предприятий ОАО «Весейский Покров», СХФ «Агро-Замостье» ОАО «Слуцкий КХП», СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
  • Территориальный штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ» продолжает работу по созданию базы желающих трудоустроиться в третьем трудовом семестре. Для этого необходимо заполнить анкету и направить её в Слуцкий районный комитет ОО «БРСМ» (г.Слуцк, ул.Ленина, 189, каб.104) или на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Также ведется набор молодых людей в возрасте от 18 лет в студенческие сельскохозяйственные отряды.
  • Управление по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома в июне-августе 2018 года организует работу экологических отрядов на базе ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр» (240 человек).
  • С 1 июня по 21 июня на базе КСУП «Экспериментальная база Танежицы» работает лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием (25 человек).
  • С 14 июня по 22 июня на базе ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» будет работать лагерь труда и отдыха с круглосуточным пребыванием (20 человек).

По вопросам индивидуального трудоустройства несовершеннолетних необходимо обращаться:

  • В РК ОО «БРСМ» по телефону 2-57-80 (Урбанович Екатерина Ивановна, первый секретарь РК ОО «БРСМ»),
  • В управление по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома по телефону 2-54-21 (Сенькевич Светлана Андреевна, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму),
  • В учреждениях общего среднего образования - к заместителю директора по воспитательной работе.

Вместе с тем, в РК ОО «БРСМ» сайту SlutskGorod отметили, что свободных вакансий для несовершеннолетних пока нет.

Рекомендуем также следить за обновлениями в разделе объявлений «Трудоустройство» на нашем сайте и по хештегу #работа_Слуцк в соцсети Вконтакте. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На сайте отела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома опубликована информация о возможностях трудоустройства на летний период.
 
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