Калифорния может разделиться на три части: референдум пройдёт в ноябре

6 ноября 2018 года в Калифорнии проведут референдум, на котором жители штата решат, разделять ли его на три отдельные территории.

Организация плебисцита стала возможной после того, как венчурный капиталист из «Силиконовой долины» Тим Дрейпер сумел собрать 400 тысяч подписей, необходимых для объявления референдума.

План разделения Калифорнии предполагает появление Северной Калифорнии (туда войдут, среди прочих, Сан-Франциско и Сакраменто), просто Калифорнии (Лос-Анджелес, Санта-Барбара) и Южной Калифорнии (Сан-Диего, Фресно).

Если сторонники разделения штата одержат победу (в чём пока есть большие сомнения), то одобрить инициативу должен будет ещё американский Конгресс.