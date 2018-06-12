Административный процесс за недекларирование товара начат таможней

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь по факту недекларирования российским субъектом хозяйствования коммерческой партии промышленного оборудования.



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Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.



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Правонарушение выявлено таможенниками в пункте пропуска «Козловичи». При въезде на территорию Евразийского экономического союза приостановлено движение грузового автомобиля VOLVO, в котором согласно товаросопроводительным документам находилось промышленное оборудование.



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При таможенном контроле с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса и последующем таможенном досмотре грузового отсека транспортного средства помимо указанного в документах товара выявлено 37 единиц электродвигателей с валами, металлических профилей и конструкций, силовые кабели и другое.



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Таким образом, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах около 24 тыс. белорусских рублей.



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По предварительной оценке стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 120 тыс. белорусских рублей.