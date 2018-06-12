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Административный процесс за недекларирование товара начат таможней
13.06.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь по факту недекларирования российским субъектом хозяйствования коммерческой партии промышленного оборудования.
Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.
Правонарушение выявлено таможенниками в пункте пропуска «Козловичи». При въезде на территорию Евразийского экономического союза приостановлено движение грузового автомобиля VOLVO, в котором согласно товаросопроводительным документам находилось промышленное оборудование.
При таможенном контроле с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса и последующем таможенном досмотре грузового отсека транспортного средства помимо указанного в документах товара выявлено 37 единиц электродвигателей с валами, металлических профилей и конструкций, силовые кабели и другое.
Таким образом, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах около 24 тыс. белорусских рублей.
По предварительной оценке стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 120 тыс. белорусских рублей.
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Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь по факту недекларирования российским субъектом...
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