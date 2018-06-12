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Республиканский финал "Зарницы" пройдет 18-22 июня под Брестом

13.06.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Финал республиканской военно-патриотической игры "Зарница" пройдет 18-22 июня под Брестом, сообщила БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56377.php

Республиканский финал "Зарницы" пройдет 18-22 июня под Брестом

Финал "Зарницы" объединит 70 пионеров 13-14 лет - победителей областных и Минской городской игры.

На пятидневных сборах они займутся строевой, медицинской подготовкой, сборкой и разборкой автомата, пройдут школу юного разведчика, ознакомятся с навыками пользования рацией и другими средствами связи. Кроме того, предусмотрены экскурсии и встречи с военнослужащими 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, творческие конкурсы и спортивные состязания.

Всего в программе игры семь испытаний: визитная карточка отряда "50 кадров Зарницы", конкурс боевых листков, смотр строя и песни, игра "100 на 50", конкурс инсценированной песни, состязание "К защите Отечества готов!" и военизированная игра на местности.

Организаторами мероприятия выступают Белорусская республиканская пионерская организация и Министерство обороны. Торжественное открытие "Зарницы" состоится 18 июня на общевойсковом полигоне Брестский. Сюрпризом для участников станет яркое выступление воинов-десантников и кинологической службы Департамента охраны МВД.

Массовая военно-спортивная игра "Зарница" зародилась в 1967 году по инициативе газеты "Пионерская правда" и объединяла тысячи школьников со всего Советского Союза. В Беларуси пионерская игра "Зарница" возродилась в 1998 году. Она продолжает знакомить школьников с героическим прошлым предшественников, а также является первым уроком мужества для будущих защитников.

 
Теги: Брест
 
 
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Финал республиканской военно-патриотической игры "Зарница" пройдет 18-22 июня под Брестом, сообщила БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра...
 
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