Финал республиканской военно-патриотической игры "Зарница" пройдет 18-22 июня под Брестом, сообщила БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.



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Финал "Зарницы" объединит 70 пионеров 13-14 лет - победителей областных и Минской городской игры.

На пятидневных сборах они займутся строевой, медицинской подготовкой, сборкой и разборкой автомата, пройдут школу юного разведчика, ознакомятся с навыками пользования рацией и другими средствами связи. Кроме того, предусмотрены экскурсии и встречи с военнослужащими 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, творческие конкурсы и спортивные состязания.

Всего в программе игры семь испытаний: визитная карточка отряда "50 кадров Зарницы", конкурс боевых листков, смотр строя и песни, игра "100 на 50", конкурс инсценированной песни, состязание "К защите Отечества готов!" и военизированная игра на местности.

Организаторами мероприятия выступают Белорусская республиканская пионерская организация и Министерство обороны. Торжественное открытие "Зарницы" состоится 18 июня на общевойсковом полигоне Брестский. Сюрпризом для участников станет яркое выступление воинов-десантников и кинологической службы Департамента охраны МВД.

Массовая военно-спортивная игра "Зарница" зародилась в 1967 году по инициативе газеты "Пионерская правда" и объединяла тысячи школьников со всего Советского Союза. В Беларуси пионерская игра "Зарница" возродилась в 1998 году. Она продолжает знакомить школьников с героическим прошлым предшественников, а также является первым уроком мужества для будущих защитников.