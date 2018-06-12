Брестская область в 2018 году намерена нарастить товарооборот с Вьетнамом до $12 млн

Брестская область в текущем году планирует нарастить товарооборот с Вьетнамом до $12 млн. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко, передает корреспондент БЕЛТА.



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"По итогам 2017 года товарооборот с Вьетнамом составил около $6 млн. Он растет, причем по многим позициям, но объемы недостаточные. В прошлом году Брестская область подписала соглашение о сотрудничестве с провинцией Лаокай. Сейчас разрабатываем план мероприятий, чтобы повысить взаимное проникновение на рынки наших стран. Уверен, после сегодняшнего форума найдем больше точек соприкосновения. Думаю, в этом году сможем увеличить товарооборот в два раза", - сказал Михаил Баценко.

Делегация Лаокая находится в Брестской области с двухдневным визитом. На базе Брестского научно-технологического парка сегодня организована деловая встреча с предприятиями-экспортерами региона. Свою продукцию потенциальным партнерам на выставке презентовали в том числе Березовский мясоконсервный комбинат, Брестский мясокомбинат, "Брестское пиво", Брестский ликероводочный завод, "Берестейский пекарь", Малоритский консервно-овощесушильный комбинат, "Первая шоколадная компания". Большое представительство у молокоперерабатывающих предприятий из Бреста, Барановичей, Березы, Пружан.

"У нас не много заводов по производству продуктов питания. Вы можете открывать у нас свои представительства, организовывать переработку. Во Вьетнаме уже есть молочная продукция из Беларуси. Это производство - ваша сильная сторона. Объемы поставок постоянно увеличиваются", - подчеркнул председатель Народного комитета провинции Лаокай Данг Суан Фонг.

Производители Брестской области организовали для представителей вьетнамской стороны дегустацию. "Качество товаров - на высшем уровне. Они вполне могут пользоваться спросом во Вьетнаме", - резюмировал руководитель делегации.