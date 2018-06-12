Мужчина ремонтировал крышу сеновала, упал и насмерть разбился в Ляховичском районе

По данным следствия, 12.06.2018 примерно в 18 часов 00 минут на бетонном полу сеновала, расположенного в одном из сельских населенных пунктов Ляховичского района, был обнаружен труп местного жителя 1954 года рождения.



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Проведенным следователем осмотром было установлено наличие на теле погибшего телесных повреждений, характерных для падения с высоты.

Установлено, что мужчина осуществлял ремонт крыши сеновала на подсобном хозяйстве семьи своей дочери.

Ляховичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по данному факту проводится проверка.

С целью установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк