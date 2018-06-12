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В студенческой деревне появится бесплатный Wi-Fi

13.06.2018 14:54 — Разное | Tut.by  
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Участники и болельщики II Европейских игр в Минске в 2019 году смогут пользоваться бесплатным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Wi-Fi появится в студенческой деревне на проспекте Джержинского, а также на некоторых маршрутах наземного транспорта. В студенческой деревне сеть продолжит работу и после окончания спортивных соревнований.


Изображение: Chris Oakley / flickr.com

Доступ к интернету обеспечит ООО «Деловая сеть». 13 июня компания стала официальным поставщиком Wi-Fi для II Европейских игр, договор был подписан в офисе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Инфраструктура в студенческой деревне будет организована до начала Игр и останется в качестве наследия городу после их окончания. Ей будут пользоваться учащиеся минских вузов.

«Скорость подключения будет достаточной, чтобы спортсмены могли свободно общаться через мессенджеры, получать и отправлять фото и видеофайлы, смотреть в HD-качестве трансляции соревнований. Также мы используем наши технические возможности для того, чтобы Wi-Fi был доступен даже в случае любых форс-мажорных ситуаций», — сообщил генеральный директор «Деловой сети» Павел Алексеенко.

Также компания планирует подключить к публичной сети Free Wi-Fi Minsk специальный общественный транспорт, который соединит объекты города, задействованными в проведении спортивного форума.

На все время действия договора, вплоть до окончания соревнований, страница авторизации и приветствия сетей Free Wi-Fi Minsk будет брендирована в фирменную айдентику II Европейских игр.

Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk заработала в Минске с 19 апреля 2018 года. В нее объединены более 100 общественных точек доступа, установленных в белорусской столице компанией «Деловая сеть». После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени. Лимита скорости от провайдера нет.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют порядка 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония). Также в Минске ожидают более 1000 зарубежных представителей СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Доступ к интернету обеспечит ООО "Деловая сеть".
 
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