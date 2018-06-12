В Подмосковье самолет МЧС вылил 40 тонн воды на гаишников

В подмосковном Ногинске самолет МЧС Ил-76 во время учений сбросил около 40 тонн воды на сотрудников ДПС. В Сети появилась видеозапись курьезной ситуации.

Сообщается, что инцидент произошел во время учений МЧС. По сценарию, самолет Ил-76 должен был слить воду на якобы горящий лес, однако что-то пошло не так и сброс произошел на дорогу, где в этот момент находились сотрудники ДПС.