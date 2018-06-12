Курс биткоина упал до четырехмесячного минимума

Стоимость криптовалюты упала до четырехмесячного минимума. В последний раз она была такой же дешевой еще 6 февраля. По мнению аналитиков, в скором времени курс может снизиться до 6 000 долларов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В среду, 13 июня, среднерыночная цена биткоина опустилась ниже отметки в $ 6500. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне 6450 долларов. За последние сутки стоимость монеты снизилась на 6%, а еще неделю назад она превышала 7600 долларов.

По мнению экспертов CoinDesk, в ближайшее время биткоин может подешеветь до февральского минимума в 6000 долларов. При этом, вполне возможно, сегодня его цена закрепится выше уровня поддержки в 6400 долларов и не опустится в следующие несколько дней, добавили специалисты.

Наиболее вероятно, что криптовалюта подешевеет до 6000 долларов. Она может подорожать до 6800 долларов на короткий промежуток времени, после чего курс монеты вновь упадет. Для дальнейшего роста в долгосрочной перспективе цена биткоина должна закрепиться выше зоны в $ 7214, отметили аналитики.

В последний раз он торговался так же низко еще четыре месяца назад — в феврале. За прошедшие выходные общая капитализация рынка цифровых денег снизилась на 60 млрд долларов, большинство монет потеряли значительную часть от цены. На это могло повлиять сразу несколько факторов, например, расследование американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами в отношении четырех крупных бирж и взлом южнокорейской площадки Coinrail.

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