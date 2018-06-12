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Отметив, что товарооборот между странами в 2017 году достиг 32,4 млрд долларов, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что «в качестве стратегической задачи» предлагается вернуться к ранее существовавшему уровню в 40 млрд долларов.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает, что РФ и Беларуси необходимо найти компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции в торгово-экономической сфере, пишет Интерфакс .

«Наша общая задача - найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции", - заявил Андрей Кобяков на заседании совета министров Союзного государства в Москве.

По его словам, в числе основных задач Союзного государства - построение общего рынка, создание равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса, сотрудничество в агропромышленной сфере, устранение действующих барьеров и ограничений, а также создание союзного продукта и его совместное продвижение на рынки третьих стран.

Он отметил, что несмотря на то, что эти вопросы прорабатывались в рамках созданных межведомственных рабочих групп, однако практические итоги проведенной работы остаются пока скромными.

Как уточнил глава правительства, «в поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельхозпродукции, а также участие белорусских предприятий, осуществляющих производство и сборку техники в РФ, в госзакупках и программе субсидирования».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков предлагает вернуться к товарообороту между Беларусью и Россией в 40 миллиардов долларов Отметив, что товарооборот между странами в 2017 году достиг 32,4 млрд долларов, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что «в качестве стратегической задачи»...

Отметив, что товарооборот между РФ и Беларусью в прошлом году достиг 32,4 млрд долларов, А.Кобяков заявил, что «в качестве стратегической задачи предлагается закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме 40 млрд долларов». Он напомнил, что такой показатель был в 2012-2013 годах.