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Житель Ляховичского района разбился во время ремонта крыши сеновала
Труп мужчины обнаружен на сеновале в Ляховичском районе, сообщили в Следственном комитете. Следователи выясняют обстоятельства гибели человека.
В СК рассказали, что несчастный случай произошёл 12 июня в одной из деревень района.
Примерно в шесть часов вечера на бетонном полу сеновала был найден труп местного жителя 1954 года рождения.
Следователь осмотрел место ЧП и обнаружил на теле погибшего телесные повреждения, характерные для падения с высоты.
Известно, что мужчина ремонтировал крышу сеновала на приусадебном участке семьи своей дочери. Следственный комитет проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти мужчины.
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Труп мужчины обнаружен на сеновале в Ляховичском районе.
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