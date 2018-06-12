​Житель Ляховичского района разбился во время ремонта крыши сеновала

Труп мужчины обнаружен на сеновале в Ляховичском районе, сообщили в Следственном комитете. Следователи выясняют обстоятельства гибели человека.

В СК рассказали, что несчастный случай произошёл 12 июня в одной из деревень района.

Примерно в шесть часов вечера на бетонном полу сеновала был найден труп местного жителя 1954 года рождения.

Следователь осмотрел место ЧП и обнаружил на теле погибшего телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

Известно, что мужчина ремонтировал крышу сеновала на приусадебном участке семьи своей дочери. Следственный комитет проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти мужчины.