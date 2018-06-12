Холодный душ: самолёт МЧС России вылил на сотрудников ДПС несколько тонн воды

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В Ногинске (Московская область) проходили учения, в ходе которых самолёт МЧС должен был опустошить огромный резервуар с водой над лесом. Однако что-то пошло не так.

Вместо деревьев самолёт вылил воду на машины сотрудников ДПС, дежуривших внизу на трассе. Один из них снял происходящее на видео.