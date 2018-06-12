Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу

Экс-футболист мадридского "Реала" Фернандо Йерро будет работать в качестве главного тренера сборной Испании по футболу во время чемпионата мира в России, сообщает пресс-служба национальной команды.

На посту наставника сборной Йерро заменит Хулена Лопетеги, об отставке которого стало известно в среду.

Как сообщалось, Королевская испанская футбольная федерация приняла решение уволить Лопетеги после того, накануне он подписал контракт с мадридским "Реалом".

Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня. Соперником будет команда Португалии.